Пермского наркодельца объявили в федеральный розыск

СЕГОДНЯ 14:32 2018-10-11T14:32:59+03:00

Если вы его увидите, то сразу звоните в полицию

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Жителя Перми объявили в федеральный розыск. Он подозревается в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Больше никакую информацию полиция не разглашает, ссылаясь на тайну следствия.

Если вы видели мужчину или знаете, где он находится, сразу звоните в полицию по телефонам: 8(342) 218-88-02 или 02.

Тем временем, в Прикамье из-за короткого замыкания в школе эвакуировали 209 учеников. В МЧС сообщили, что пожара в здании школы не было. ЧП случилось утром в четверг, 11 октября, в общеобразовательной школе № 13 Кунгура. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, в школе произошло короткое замыкание без последующего горения, сработала сигнализация. На место выехали спасатели. Все ученики – это 209 человек – были оперативно эвакуированы на безопасное место. Все помещения проверили, после чего учебный процесс было возобновлен.