2018-10-11T12:26:10+03:00
Происшествия

В Прикамье из-за короткого замыкания в школе эвакуировали 209 учеников

В МЧС сообщили, что пожара в здании школы не было
Вероника РАНГУЛОВА
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Пожара в здании не былоПожара в здании не былоФото: Юлия Лоза
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ЧП случилось утром в четверг, 11 октября, в общеобразовательной школе № 13 города Кунгура (Пермский край).

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, в школе произошло короткое замыкание без последующего горения, сработала сигнализация.

- Пожара не было, - уточнили в ведомстве.

На место выехали спасатели. Все ученики – это 209 человек – были оперативно эвакуированы на безопасное место. Все помещения проверили, после чего учебный процесс было возобновлен.

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