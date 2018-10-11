В Прикамье из-за короткого замыкания в школе эвакуировали 209 учеников
В МЧС сообщили, что пожара в здании школы не было
Пожара в здании не былоФото: Юлия Лоза
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ЧП случилось утром в четверг, 11 октября, в общеобразовательной школе № 13 города Кунгура (Пермский край).
Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, в школе произошло короткое замыкание без последующего горения, сработала сигнализация.
- Пожара не было, - уточнили в ведомстве.
На место выехали спасатели. Все ученики – это 209 человек – были оперативно эвакуированы на безопасное место. Все помещения проверили, после чего учебный процесс было возобновлен.