В Прикамье из-за короткого замыкания в школе эвакуировали 209 учеников

СЕГОДНЯ 12:25 2018-10-11T12:26:10+03:00

Пожара в здании не было Фото: Юлия Лоза

В МЧС сообщили, что пожара в здании школы не было

Изменить размер текста: A A

ЧП случилось утром в четверг, 11 октября, в общеобразовательной школе № 13 города Кунгура (Пермский край).

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, в школе произошло короткое замыкание без последующего горения, сработала сигнализация.

- Пожара не было, - уточнили в ведомстве.

На место выехали спасатели. Все ученики – это 209 человек – были оперативно эвакуированы на безопасное место. Все помещения проверили, после чего учебный процесс было возобновлен.