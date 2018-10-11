2018-10-11T07:46:48+03:00
Происшествия

В Перми 15-летняя школьница угодила под колеса автомобиля

Подростку оказана первая медицинская помощь
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Ни дня не проходит в Перми без того, чтобы ребенок не попал под колеса автомобиля. Причем, в большинстве случаев, юные пешеходы соблюдают правила дорожного движения - переходят дорогу по пешеходному переходу или на зеленый сигнал светофора. Но автомобилисты зачастую игнорируют правила дорожного движения.

10 октября в 11.30 в Индустриальном районе краевого центра вновь сбили школьницу. 15-летняя девушка переходила дорогу по пешеходному переходу и на нее наехала «Лада Иксрей». 53-летний водитель отечественного автомобиля, по предварительным данным, ехал по ул. Мира и решил повернуть на ул. Танкистов. Там он и сбил ребенка, который шел по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшей оказана разовая медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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