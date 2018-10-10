2018-10-10T15:28:49+03:00
Происшествия

Директор пермского кафе, пытавшийся дать взятку полицейскому, предстанет перед судом

Заведение незаконно торговало алкоголем
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В июле сотрудники полиции в ходе проверки обнаружили, что в одном из кафе Дзержинского района незаконно торгуют алкогольной и спиртосодержащей продукцией. Директор заведения пытался «Замять дело» и протянул правоохранителям 10 тысяч рублей в качестве взятки. Стражи порядки от денег отказались, против руководителя кафе возбудили уголовное дело.

Мужчину обвиняют в покушении на мелкое взяточничество. Материалы дела уже переданы в суд, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

В Перми хозяйка вернула деньги за седьмой айфон и отсудила компенсацию. Ответчик в суд не явился. Жительница Перми купила седьмой айфон, но не успела порадоваться покупке, как обнаружила, что он бракованный. Во время разговора плохо слышно собеседника, в трубке трещит. А кроме того, батарея разряжается чересчур быстро.

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