Директор пермского кафе, пытавшийся дать взятку полицейскому, предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 15:23 2018-10-10T15:28:49+03:00

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В июле сотрудники полиции в ходе проверки обнаружили, что в одном из кафе Дзержинского района незаконно торгуют алкогольной и спиртосодержащей продукцией. Директор заведения пытался «Замять дело» и протянул правоохранителям 10 тысяч рублей в качестве взятки. Стражи порядки от денег отказались, против руководителя кафе возбудили уголовное дело.

Мужчину обвиняют в покушении на мелкое взяточничество. Материалы дела уже переданы в суд, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

В Перми хозяйка вернула деньги за седьмой айфон и отсудила компенсацию. Ответчик в суд не явился. Жительница Перми купила седьмой айфон, но не успела порадоваться покупке, как обнаружила, что он бракованный. Во время разговора плохо слышно собеседника, в трубке трещит. А кроме того, батарея разряжается чересчур быстро.