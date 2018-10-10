2018-10-10T14:34:53+03:00
Общество

В Перми хозяйка вернула деньги за седьмой айфон и отсудила компенсацию

Ответчик в суд не явился
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Жительница Перми купила седьмой айфон, но не успела порадоваться покупке, как обнаружила, что он бракованный. Во время разговора плохо слышно собеседника, в трубке трещит. А кроме того, батарея разряжается чересчур быстро.

Женщина обратилась к экспертам, которые признали наличие производственных дефектов. После этого покупатель обратилась к продавцу с требованием возврата стоимости покупки, но тот претензию не удовлетворил. Тогда обладательница айфона обратилась в суд.

В суде она просила расторгнуть договор купли-продажи телефона, взыскать денежные средства, уплаченные за товар, неустойку, дополнительные расходы, компенсацию морального вреда и штраф. Ответчик в суд не явился.

Назначенная судебная товароведческая экспертиза подтвердила наличие технологических дефектов, на основании чего суд решил требования истца удовлетворить.

Был расторгнут договор купли-продажи. В пользу истца была взыскана стоимость товара в размере 50 590 рублей, стоимость дополнительных товаров в размере 10561 рубль, компенсация морального вреда - 3000 рублей, отметили в краевом суде.

Также продавец должен выплатить неустойку 157 840 рублей, которую суд взыскал так же, как и штраф в размере 56076 рублей. Пермский краевой суд оставил без изменения решение Свердловского районного суда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Реконструкция Компроса: убрать остановки от политеха и расширить тротуары
Губернатор встретился с профсоюзным активом региона
Краевой МФЦ повышает эффективность и расширяет филиальную сеть
Директор пермского кафе, пытавшийся дать взятку полицейскому, предстанет перед судом
В Перми ищут 79-летнего пенсионера с татуировкой девушки
«Гнилой зуб» на месте бывшей кондитерской фабрики в Перми займут кинотеатр и пятизвездочный отель
В Прикамье ожидаются мокрый снег и сильный ветер
В Перми ищут водителя легкового автомобиля, из-за которого пострадала двухлетняя девочка
Замначальника регионального МВД приехал в Пермь из Амурской области
Житель Прикамья задержан при передаче двух айфонов заключенному
Глава Прикамья решил провести пресс-конференцию в Инстаграме
Житель Кудымкара вместо телефона с чехлом по почте получил два отрывных календаря
В Прикамье девушка ударом головы вырубила полицейского