В Перми хозяйка вернула деньги за седьмой айфон и отсудила компенсацию

СЕГОДНЯ 14:34 2018-10-10T14:34:53+03:00

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Жительница Перми купила седьмой айфон, но не успела порадоваться покупке, как обнаружила, что он бракованный. Во время разговора плохо слышно собеседника, в трубке трещит. А кроме того, батарея разряжается чересчур быстро.

Женщина обратилась к экспертам, которые признали наличие производственных дефектов. После этого покупатель обратилась к продавцу с требованием возврата стоимости покупки, но тот претензию не удовлетворил. Тогда обладательница айфона обратилась в суд.

В суде она просила расторгнуть договор купли-продажи телефона, взыскать денежные средства, уплаченные за товар, неустойку, дополнительные расходы, компенсацию морального вреда и штраф. Ответчик в суд не явился.

Назначенная судебная товароведческая экспертиза подтвердила наличие технологических дефектов, на основании чего суд решил требования истца удовлетворить.

Был расторгнут договор купли-продажи. В пользу истца была взыскана стоимость товара в размере 50 590 рублей, стоимость дополнительных товаров в размере 10561 рубль, компенсация морального вреда - 3000 рублей, отметили в краевом суде.

Также продавец должен выплатить неустойку 157 840 рублей, которую суд взыскал так же, как и штраф в размере 56076 рублей. Пермский краевой суд оставил без изменения решение Свердловского районного суда.