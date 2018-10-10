В Перми ищут 79-летнего пенсионера с татуировкой девушки

СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-10T14:11:45+03:00

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В Перми ищут 79-летнего Алексея Ильича Пиняева. 3 октября он ушел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы мужчины: на вид 80 лет, рост 160 см, среднего телосложения, глаза серо-зеленые, волосы седые.

Был одет в темные брюки, черную куртку и кроссовки. На голове была черная кепка.

Особые приметы: плохо дышит, на предплечье тату девушки, на запястье выбито «Лёня».

Поисковый отряд им. Бухановой объявил сбор добровольцев завтра, 11 октября в 19 часов у магазина «Магнит» на ул. Гашкова, 26а. Добровольцев просят одеться потеплее, надеть яркие жилеты. С собой иметь питьевую воду, перекус и фонарики.

Координатор поисков: Ксения - 8-922-30-288-30, 8-902-630-80-82.

Напомним, что накануне краевые спасатели рассказали, что в поисках 12-летнего мальчика участвовало более 100 человек. Мальчик пошел в лес с дедушкой в Горнозаводском районе и потерялся