2018-10-10T08:27:22+03:00
Происшествия

Краевые спасатели рассказали, что в поисках 12-летнего мальчика участвовало более 100 человек

Мальчик пошел в лес с дедушкой в Горнозаводском районе и потерялся
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В поисках 12-летнего мальчика, потерявшего в лесу в Горнозаводском районе, приняло участие более 100 человек. К розыску была привлечена полиция, родственники, местные жители и охотники, личный состав пожарной части, волонтеры. Краевые спасатели привлекли своего волонтера поисковика с розыскной собакой.

- Для привлечения внимания мальчика использовали световые и звуковые сигналы на спецавтомобиле, - рассказали в пермской краевой службе спасения. - Выстроившись в цепь люди, прочесывали территорию. Спустя сутки школьника в лесу обнаружил один из поисковиков. Мальчик вышел из леса на звуки искавших его людей. Ему оказана первая помощь на месте и произведена эвакуация потерявшегося мальчишки.

Напомним, что из рабочего поселка Промысла в Горнозаводском районе 7 октября дедушка с внуком отправились в лес. Оставив машину на обочине дороги, ведущей в Косью, в четырех километра от поселка Медведка, они пошли в лес.

Около 5 вечера дедушка с внуком вышли на дорогу к машине. Мальчик, оставив свой рюкзак и вещи в машине, попросил разрешения еще пройтись по лесу. Когда наступило время возвращаться домой, обнаружилось, что мальчика нет, и он не откликается. Дедушка забеспокоился, он обошел близлежащую территорию. но ребенка нигде не обнаружил. Тогда он поехал за помощью в поселок Промысла.

Привлеченные силы и средства не помогали. Приближалась холодная дождливая ночь. Для поиска мальчика в лес дополнительно выдвинулись местные жители и спасатели. Совместными усилиями ребенка смогли отыскать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Молот-Прикамье» обыграл дома «Барсов»
В Перми подруга спасла девушку, которую чуть не зарезал сожитель из-за измены
В Перми иномарка сбила двух девочек
Житель Кунгурского района украл автомобиль «Урал» и бензопилы
Житель Прикамья под видом старинных монет приобрел фальшивки
В Перми без отопления остаются 18 домов
12 двойняшек родилось в Перми в сентябре
В Перми дисквалификацию Ильи Денисова оставили в силе
В Перми Гайва осталась без воды
167 сотрудников пермского завода «Ремпутьмаш» получили уведомления о сокращении
Волонтеры пытаются спасти 29-летнего жителя Прикамья, который гниет заживо
Житель Прикамья застрелил из ружья своего сына
МЧС: в Пермском крае ожидаются сильные порывы ветра и дождь
В Перми появился новый автобусный маршрут
На трассе в Прикамье иномарка улетела в кювет и перевернулась
Семьям погибших на Пермском пороховом заводе на предприятии окажут материальную помощь
Пермские полицейские задержали 22-летнего парня, который заказывал наркотики по почте
Геннадий Тушнолобов: «Если бы хоть одна стройка в Перми прошла без нарушений, я бы локтями перекрестился»
В 34 населенных пунктах Прикамья нет электричества из-за погодных условий