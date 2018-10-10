Краевые спасатели рассказали, что в поисках 12-летнего мальчика участвовало более 100 человек

СЕГОДНЯ 08:27 2018-10-10T08:27:22+03:00

Мальчик пошел в лес с дедушкой в Горнозаводском районе и потерялся

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В поисках 12-летнего мальчика, потерявшего в лесу в Горнозаводском районе, приняло участие более 100 человек. К розыску была привлечена полиция, родственники, местные жители и охотники, личный состав пожарной части, волонтеры. Краевые спасатели привлекли своего волонтера поисковика с розыскной собакой.

- Для привлечения внимания мальчика использовали световые и звуковые сигналы на спецавтомобиле, - рассказали в пермской краевой службе спасения. - Выстроившись в цепь люди, прочесывали территорию. Спустя сутки школьника в лесу обнаружил один из поисковиков. Мальчик вышел из леса на звуки искавших его людей. Ему оказана первая помощь на месте и произведена эвакуация потерявшегося мальчишки.

Напомним, что из рабочего поселка Промысла в Горнозаводском районе 7 октября дедушка с внуком отправились в лес. Оставив машину на обочине дороги, ведущей в Косью, в четырех километра от поселка Медведка, они пошли в лес.

Около 5 вечера дедушка с внуком вышли на дорогу к машине. Мальчик, оставив свой рюкзак и вещи в машине, попросил разрешения еще пройтись по лесу. Когда наступило время возвращаться домой, обнаружилось, что мальчика нет, и он не откликается. Дедушка забеспокоился, он обошел близлежащую территорию. но ребенка нигде не обнаружил. Тогда он поехал за помощью в поселок Промысла.

Привлеченные силы и средства не помогали. Приближалась холодная дождливая ночь. Для поиска мальчика в лес дополнительно выдвинулись местные жители и спасатели. Совместными усилиями ребенка смогли отыскать.