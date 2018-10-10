В Прикамье девушка ударом головы вырубила полицейского

СЕГОДНЯ 09:07 2018-10-10T09:07:29+03:00

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29-летняя жительница Юрлинского района вместе со своей подругой ехала на автомобиле по делам. Обе они были нетрезвы и очень спешили. И тут как на грех их остановили полицейские. Они остановили барышень и хотели забрать ключи. Кроме того, они хотели составить протоколо об административном правонарушении. Такого в отношении своей подруги жительница Юрлинского района потерпеть не могла. Она головой ударила полицейского, сломав стражу порядка нос, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Суд назначил виновной наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что всего к трем годам лишения свободы приговорил Мотовилихинский районный суд 32-летнего пермяка, который едва не убил свою сожительницу. В июле этого года в квартире на улице Ивана Франко 36-летняя женщина призналась своему мужу в измене. Мужчина не смог стерпеть обиды и восемь раз ударил ножом изменницу и ушел. Женщина успела позвонить подруге, которая вызвала скорую помощь.