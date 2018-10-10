2018-10-10T08:03:10+03:00
Происшествия

В Перми подруга спасла девушку, которую чуть не зарезал сожитель из-за измены

32-летний пермяк нанес 8 ножевых ранений женщине и покинул квартиру
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--Фото: архив "КП"
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Всего к трем годам лишения свободы приговорил Мотовилихинский районный суд 32-летнего пермяка, который едва не убил свою сожительницу. В июле этого года в квартире на улице Ивана Франко 36-летняя женщина призналась своему мужу в измене. Мужчина не смог стерпеть обиды и восемь раз ударил ножом изменницу и ушел. Женщина успела позвонить подруге, которая вызвала скорую помощь.

Молодой человек был доставлен в дежурную часть, где дал признательные показания. Кроме того, оказалось, что в 2014 году на него уже заводили уголовное дело за истязание сожительницы, но тогда женщина простила своего спутника и дело прекратили за примирением сторон.

На этот раз мужчина не избежал наказания. Суд признал его виновным и назначил 3 года лишения свободы.

В Перми мужчина не смог простить измену .ГУ МВД по ПЕрмскому краю

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