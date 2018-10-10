12 двойняшек родилось в Перми в сентябре

СЕГОДНЯ 06:23 2018-10-10T07:04:32+03:00

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Четыре из 12 двоен появились на свет в Кировском районе. В Индустриальном и Мотовилихинском районах родилось по три двойни, в Орджоникидзевском и Свердловском районах – по одной. Ни одной двойни не зарегистрировано в Дзержинском и Ленинском районах.

Всего, по данным управления ЗАГС администрации Перми, в сентябре в городе родились 1078 детей, из них 566 мальчиков и 512 девочек.

Брак заключили 903 пары, прошло чествование 7 юбилейных супружеских пар. Причем, среди них - одна золотая и одна – серебряная.

98 человек решили поменять имя или фамилию. За аналогичный период прошлого года таким правом воспользовался 61 пермяк.

Тем временем, 167 сотрудников пермского завода «Ремпутьмаш» получили уведомления о сокращении. 25 человек из них переедут в Верещагино. 16 человек остаются для обслуживания производства в Перми.Оставшимся работникам, как сообщил министр социального развития Пермского края Павел Фокин, предложат либо места в подразделениях «РЖД», либо курсы повышения квалификации и профобучения по направлению службы занятости.