167 сотрудников пермского завода «Ремпутьмаш» получили уведомления о сокращении

СЕГОДНЯ 19:00 2018-10-09T19:01:18+03:00

25 человек из них переедут в Верещагино

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Во время совещания, прошедшего 9 октября в Правительстве Пермского края, руководство завода «Ремпутьмаш» сообщило, что 167 сотрудникам предприятия вручены уведомления о сокращении.

25 человек будут переведены на площадку завода в Верещагино, 16 человек остаются для обслуживания производства в Перми.

Оставшимся работникам, как сообщил министр социального развития Пермского края Павел Фокин, предложат либо места в подразделениях «РЖД», либо курсы повышения квалификации и профобучения по направлению службы занятости.

Напомним, краевые власти выкупили «Ремпутьмаш» - завод имени Шпагина, - чтобы к 300-летию Перми на его месте создать культурный кластер, состоящий из пермской художественной галереи, музея пермских древностей, музея современного искусства и других объектов культурной сферы.

Год назад, когда появилась первая информация о продаже завода, рабочие записали видеобращение с просьбой сохранить предприятие.

- Если продажа все же неизбежна, то хотя бы приостановите ее до тех пор, пока завод не будет перенесен со своими производственными мощностями на другую территорию в черте города Перми. Мы можем остаться на улице, - просили рабочие.