В Перми Гайва осталась без воды

СЕГОДНЯ 06:01 2018-10-10T06:01:38+03:00

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9 октября на магистральном водоводе по ул. Новоайвинская,81 произошла утечка. Дома в микрорайоне Гайва были отключены от водоснабжения. В микрорайонах Закамск, Пролетарский, Железнодорожный возникли перебои с водой из-за пониженного давления.

Ночью ремонтные работы на аварийном участке были завершены, сообщили в пресс-службе «НОВОГОР-Прикамье». Ведется заполнение системы водой. Водоснабжение микрорайнов Гайва, Закамск, Пролетарский, Железнодорожный восстановится в ближайшие часы, сообщили в компании.

Ранее мы писали, что в 34 населенных пунктах Прикамья пропало электричество из-за погодных условий. 9 октября без энергоснабжения остались 7 районов: Ильинский, Нытвенский, Уинский, Чусовской, Очерский, Кунгурский районы и Лысьвенский городской округ. Электричества нет и в 34 населенных пунктах. 9 октября сообщения о нарушениях подачи энергоснабжения, связанных с повреждением линий электропередач из-за порывов ветра до 21 метра в секунду. .