2018-10-10T06:01:38+03:00
Происшествия

В Перми Гайва осталась без воды

Ремонтные работы завершены, водоснабжение восстановится в ближайшее время
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

9 октября на магистральном водоводе по ул. Новоайвинская,81 произошла утечка. Дома в микрорайоне Гайва были отключены от водоснабжения. В микрорайонах Закамск, Пролетарский, Железнодорожный возникли перебои с водой из-за пониженного давления.

Ночью ремонтные работы на аварийном участке были завершены, сообщили в пресс-службе «НОВОГОР-Прикамье». Ведется заполнение системы водой. Водоснабжение микрорайнов Гайва, Закамск, Пролетарский, Железнодорожный восстановится в ближайшие часы, сообщили в компании.

Ранее мы писали, что в 34 населенных пунктах Прикамья пропало электричество из-за погодных условий. 9 октября без энергоснабжения остались 7 районов: Ильинский, Нытвенский, Уинский, Чусовской, Очерский, Кунгурский районы и Лысьвенский городской округ. Электричества нет и в 34 населенных пунктах. 9 октября сообщения о нарушениях подачи энергоснабжения, связанных с повреждением линий электропередач из-за порывов ветра до 21 метра в секунду. .

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Молот-Прикамье» обыграл дома «Барсов»
Краевые спасатели рассказали, что в поисках 12-летнего мальчика участвовало более 100 человек
В Перми подруга спасла девушку, которую чуть не зарезал сожитель из-за измены
В Перми иномарка сбила двух девочек
Житель Кунгурского района украл автомобиль «Урал» и бензопилы
Житель Прикамья под видом старинных монет приобрел фальшивки
В Перми без отопления остаются 18 домов
12 двойняшек родилось в Перми в сентябре
В Перми дисквалификацию Ильи Денисова оставили в силе
167 сотрудников пермского завода «Ремпутьмаш» получили уведомления о сокращении
Волонтеры пытаются спасти 29-летнего жителя Прикамья, который гниет заживо
Житель Прикамья застрелил из ружья своего сына
МЧС: в Пермском крае ожидаются сильные порывы ветра и дождь
В Перми появился новый автобусный маршрут
На трассе в Прикамье иномарка улетела в кювет и перевернулась
Семьям погибших на Пермском пороховом заводе на предприятии окажут материальную помощь
Пермские полицейские задержали 22-летнего парня, который заказывал наркотики по почте
Геннадий Тушнолобов: «Если бы хоть одна стройка в Перми прошла без нарушений, я бы локтями перекрестился»
В 34 населенных пунктах Прикамья нет электричества из-за погодных условий