МЧС: в Пермском крае ожидаются сильные порывы ветра и дождь

СЕГОДНЯ 14:42 2018-10-09T14:42:43+03:00

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В МЧС рассказали о том, что в ближайшие два дня погода в Пермском крае будет не самая благоприятная. 9 октября будет облачно, местами дожди. Ночью порывы ветра будут доходить до 22 метров в секунду. Температура воздуха может оказаться на отметке 2 градуса.

- 10 октября ожидается переменная облачность, местами возможен туман и небольшие дожди, - сообщается на сайте МЧС. - Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду. Температура воздуха упадет до 3 градусов.

Ранее мы рассказывали о погоде на октябрь. Как прогнозируют метеорологи ГИС-центра Пермского университета, продолжительное похолодание наступит уже со второй половины недели. При этом дневная температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже климатической нормы. К выходным в Прикамье совсем похолодает, и, возможно, местами выпадет снег.