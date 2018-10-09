2018-10-09T14:42:43+03:00
Общество

МЧС: в Пермском крае ожидаются сильные порывы ветра и дождь

Температура воздуха может понизиться до 2 градусов
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В МЧС рассказали о том, что в ближайшие два дня погода в Пермском крае будет не самая благоприятная. 9 октября будет облачно, местами дожди. Ночью порывы ветра будут доходить до 22 метров в секунду. Температура воздуха может оказаться на отметке 2 градуса.

- 10 октября ожидается переменная облачность, местами возможен туман и небольшие дожди, - сообщается на сайте МЧС. - Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду. Температура воздуха упадет до 3 градусов.

Ранее мы рассказывали о погоде на октябрь. Как прогнозируют метеорологи ГИС-центра Пермского университета, продолжительное похолодание наступит уже со второй половины недели. При этом дневная температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже климатической нормы. К выходным в Прикамье совсем похолодает, и, возможно, местами выпадет снег.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волонтеры пытаются спасти 29-летнего жителя Прикамья, который гниет заживо
Житель Прикамья застрелил из ружья своего сына
В Перми появился новый автобусный маршрут
На трассе в Прикамье иномарка улетела в кювет и перевернулась
Семьям погибших на Пермском пороховом заводе на предприятии окажут материальную помощь
Пермские полицейские задержали 22-летнего парня, который заказывал наркотики по почте
Геннадий Тушнолобов: «Если бы хоть одна стройка в Перми прошла без нарушений, я бы локтями перекрестился»
В 34 населенных пунктах Прикамья нет электричества из-за погодных условий
Бюджеты городов и районов Прикамья на 2019-2021 гг. станут бездефицитными
В Перми ищут таксиста, который спас из горящего дома женщину
Врачи продолжают бороться за жизнь одного из пострадавших на Пермском пороховом заводе
Семьям погибших при взрыве на Пермском пороховом заводе окажут материальную помощь
Глава Перми Дмитрий Самойлов будет принимать звонки с жалобами на отопление
В Прикамье прокуратура обязала поставить светофоры у 5 школ
В Перми будут судить предпринимателя, который сам у себя отсудил 1 миллион 350 тысяч
В Перми по факту гибели сотрудников порохового завода возбудили уголовное дело
На Пермском пороховом заводе произошел взрыв газа, погиб рабочий
Следователи выясняют причины смерти 14-летнего подростка из Кудымкара
В Перми завершили ремонт дома на Свиязева, в котором взорвался газ
В Перми ночью 23-летний водитель сбил 19-летнюю девушку
В Прикамье в результате лобового столкновения погиб 31-летний водитель иномарки
Страшная месть: житель Прикамья поджег дом, в котором находились бывшая жена, теща и сын
В Прикамье собирают волонтеров для поисков пропавшего 12-летнего мальчика
В Перми пропал 35-летний мужчина с инвалидностью
В Перми за год украли больше 200 крышек водопроводных люков
В пермском аэропорту появились авиарейсы до таиландского Краби
30-летний крановщик из Прикамья погиб во время шторма в Краснодаре
В МЧС предупредили о шквалистом ветре и сильном дожде в Прикамье