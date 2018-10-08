2018-10-08T07:54:08+03:00
Общество

Погода в Перми в октябре 2018: нас ждут резкое похолодание и ночные заморозки

Возможен также шквалистый ветер
Андрей МАТЛИН
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На этой неделе в Перми будет не жарко.На этой неделе в Перми будет не жарко.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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На этой неделе в Прикамье придет холодный циклон.

Как прогнозируют метеорологи ГИС-центра Пермского университета, продолжительное похолодание наступит уже со второй половины недели. При этом дневная температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

Осадков, наоборот, будет больше обычного, особенно в начале недели.

Сегодня, в понедельник, воздух днем в Перми прогреется от +8 до +11 градусов, в течение дня будет моросить дождик.

В ночь на вторник температура может понизится до нулевой, возможен мокрый снег, а также сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Во вторник днем температура днем в Перми будет от +5 до +8 градусов, без осадков.

В среду днем в Перми днем будет от +4 до +9 градусов.

В четверг дневная температура воздуха в Перми понизится – будет от +2 до +7 градусов. И вновь возможны осадки.

В пятницу днем воздух в Перми не прогреется выше +5 градусов, а в восточной части края возможен снегопад и установления временного снежного покрова.

В субботу и воскресенье днем в Перми не будет теплее +3 градусов, а по ночам вполне вероятны заморозки.

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