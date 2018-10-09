На трассе в Прикамье иномарка улетела в кювет и перевернулась

СЕГОДНЯ 12:42 2018-10-09T12:42:16+03:00

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8 октября в Кировском районе Перми произошла авария. 21-летняя девушка, управляя автомобилем «Ниссан», двигалась по трассе Пермь-Краснокамск. На 58 километре трассы она, по предварительной информации, не справилась с управлением и улетела в кювет, где перевернулась.

- В результате ДТП водитель с сотрясением головного мозга и множественными ушибами была доставлена в больницу, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - По данному факту возбуждено административное расследование по статье «нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что на трассе в Пермском крае в аварии пострадали три человека. Водитель выехал на встречную полосу и врезался в легковушку.