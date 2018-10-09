2018-10-09T12:42:16+03:00
Происшествия

На трассе в Прикамье иномарка улетела в кювет и перевернулась

21-летняя девушка-водитель получила травмы
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы краевой полицииФото пресс-службы краевой полиции
Изменить размер текста:

8 октября в Кировском районе Перми произошла авария. 21-летняя девушка, управляя автомобилем «Ниссан», двигалась по трассе Пермь-Краснокамск. На 58 километре трассы она, по предварительной информации, не справилась с управлением и улетела в кювет, где перевернулась.

- В результате ДТП водитель с сотрясением головного мозга и множественными ушибами была доставлена в больницу, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - По данному факту возбуждено административное расследование по статье «нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что на трассе в Пермском крае в аварии пострадали три человека. Водитель выехал на встречную полосу и врезался в легковушку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС: в Пермском крае ожидаются сильные порывы ветра и дождь
В Перми появился новый автобусный маршрут
Семьям погибших на Пермском пороховом заводе на предприятии окажут материальную помощь
Пермские полицейские задержали 22-летнего парня, который заказывал наркотики по почте
Геннадий Тушнолобов: «Если бы хоть одна стройка в Перми прошла без нарушений, я бы локтями перекрестился»
В 34 населенных пунктах Прикамья нет электричества из-за погодных условий
Бюджеты городов и районов Прикамья на 2019-2021 гг. станут бездефицитными
В Перми ищут таксиста, который спас из горящего дома женщину
Врачи продолжают бороться за жизнь одного из пострадавших на Пермском пороховом заводе
Семьям погибших при взрыве на Пермском пороховом заводе окажут материальную помощь
Глава Перми Дмитрий Самойлов будет принимать звонки с жалобами на отопление
В Прикамье прокуратура обязала поставить светофоры у 5 школ
В Перми будут судить предпринимателя, который сам у себя отсудил 1 миллион 350 тысяч
В Перми по факту гибели сотрудников порохового завода возбудили уголовное дело
На Пермском пороховом заводе произошел взрыв газа, погиб рабочий
Следователи выясняют причины смерти 14-летнего подростка из Кудымкара
В Перми завершили ремонт дома на Свиязева, в котором взорвался газ
В Перми ночью 23-летний водитель сбил 19-летнюю девушку
В Прикамье в результате лобового столкновения погиб 31-летний водитель иномарки
Страшная месть: житель Прикамья поджег дом, в котором находились бывшая жена, теща и сын
В Прикамье собирают волонтеров для поисков пропавшего 12-летнего мальчика
В Перми пропал 35-летний мужчина с инвалидностью
В Перми за год украли больше 200 крышек водопроводных люков
В пермском аэропорту появились авиарейсы до таиландского Краби
30-летний крановщик из Прикамья погиб во время шторма в Краснодаре
В МЧС предупредили о шквалистом ветре и сильном дожде в Прикамье