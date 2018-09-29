На трассе в Пермском крае в аварии пострадали три человека

СЕГОДНЯ 10:32 2018-09-29T10:33:25+03:00

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Авария случилась вечером в пятницу, 28 сентября, на 199 километре автодороги "Кунгур - Соликамск". Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП случилось в 21.25 часов. По предварительной информации, 47-летний водитель автомобиля «Шевроле - Нива» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «ВАЗ - 21150», который ехал навстречу.

За рулем легковушки сидел 33-летний молодой человек. Он, его пассажир и второй водитель получили травмы различной степени тяжести. Все трое были доставлены в больницу и госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Кстати, как сообщили в МЧС, в выходные в Прикамье сохранится неблагоприятная погода. Возможны сильные дожди, мокрый снег, порывы ветра до 20 метров в секунду. В связи с такими погодными условиями увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, поэтому автомобилистов просят проявлять осторожность.