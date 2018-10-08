Глава Перми Дмитрий Самойлов будет принимать звонки с жалобами на отопление

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-08T17:50:20+03:00

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10 октября с 11.00 до 12.00 в call-центре краевого центра будут принимать звонки с жалобами на отсутствие тепла и перебои в теплоснабжении. На обращения пермяков будет отвечать глава города Дмитрий Самойлов.

Звонки принимаются по телефону – 2-059-059.

- По данным департамента ЖКХ администрации Перми, в целом по городу отопление запущено на 99,8 процента, - подсчитали в пермской мэрии. -. Тем не менее, это не повод расслабляться, остается ряд домов, где из-за аварийных ситуаций все еще нет отопления. Именно по ним сейчас прицельно и будет вестись работа. Для того, чтобы отработать список таких проблемных домов и запустить в них тепло, как раз и проводится эта прямая линия.

Ранее в администрации Перми сообщили телефонные номера «горячих линий», которые начали работать в каждом районе города и департаменте ЖКХ. Звонки будут принимать в будние дни: с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00, в пятницу - до 17.00.

- На «горячую линию» необходимо сообщить адрес помещения, краткое описание проблемы (отсутствует отопление в доме или в квартире, наблюдается неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку), фамилию, имя, отчество, по желанию - контактный телефон, - объяснили в мэрии. - Специалисты районных отелов ЖКХ примут обращение, поставят адрес на контроль. При необходимости к решению вопроса будут привлечены надзорные ведомства.

Телефоны «горячих линий»

Дзержинский район - 246-61-37Индустриальный район - 227-94-14

Кировский район - 283-31-78, 283-30-64

Ленинский район - 212-14-63, 212-13-63, 212-33-74

Мотовилихинский район - 260-37-77

Орджоникидзевский район - 263-47-26, 263-54-01

Свердловский район -244-13-89, 244-40-13

Поселок Новые Ляды - 295-86-46, 295-85-82

Департамент ЖКХ: отдел организации управления МКД – 212-50-06, 212-46-32; отдел муниципального жилищного контроля – 290-05-17, 212-69-76.