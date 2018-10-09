2018-10-09T07:28:49+03:00
Общество

В Перми ищут таксиста, который спас из горящего дома женщину

Он увидел пожар и разбудил жильцов
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Ночью 7 октября в доме на улице Черноярская произошел пожар. Зарево увидел сосед и побежал к дому. Там он увидел, что к зданию подъехал таксист и забежал в дом, чтобы разбудить жильцов. Он помог 83-летней хозяйке дома выбраться из горящего помещения через окно.

- Проверив все помещения и убедившись, что в доме никого не осталось, таксист выбрался из дома и уехал, в настоящее время его личность устанавливается, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - В результате пожара сгорела крыша дома, баня, огнем повреждены комната и подсобное помещение. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Ранее мы писали о том, что в Прикамье полицейские спасли на пожаре мужчину и его автомобиль. Сотрудник полиции Ильгиз Закрулин бросился будить хозяина дома - Сергея Королева, который спал в своей мастерской, а инспектор Владимир Прибылев направился к соседям, так как пламя могло перекинуться и на их жилье.

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