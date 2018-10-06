В Прикамье полицейские спасли на пожаре мужчину и его автомобиль

СЕГОДНЯ 09:16 2018-10-06T09:17:15+03:00

Капитан полиции Ильгиз Закрулин и майор полиции Владимир Прибылев спасли мужчину, спавшего в мастерской. Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

В поселке Октябрьский ночью патруль ДПС увидел клубы дыма и языки пламени, вырывающиеся из частного деревянного дома. Капитан полиции Ильгиз Закрулин и майор полиции Владимир Прибылев сообщили о пожаре в дежурную часть, а сами поехали к дому.

- В это время деревянное здание было полностью охвачено огнем, а рядом на улице стоял легковой автомобиль, который в любую секунду мог загореться, спровоцировав взрыв, - рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Ильгиз Закрулин бросился будить хозяина дома - Сергея Королева, который спал в своей мастерской, а Владимир Прибылев направился к соседям, так как пламя могло перекинуться и на их жилье. Полицейские вывели людей и помогли отогнать автомобиль на безопасное расстояние.

После этого на место происшествия приехали пожарные, которые и затушили огонь