Врачи продолжают бороться за жизнь одного из пострадавших на Пермском пороховом заводе
В краевом минздраве сообщили, что медики продолжают бороться за жизнь одного из пострадавших в результате ЧП, которое произошло в полдень, в понедельник, на Пермском пороховом заводе.
С этого закрытого предприятия позвонили в единую диспетчерскую службу города и сообщили о том, что там произошел «хлопок» газа. Это сообщение поступило в центр управления кризисными ситуациями в 14.00.
На улицу Гальперина в Кировском районе срочно были направлены бригады пожарных, но их помощь не потребовалась. На предприятии сообщили, что после взрыва газа, который произошел во время ремонтных работ, распространения огня не произошло.
В краевом минздраве сообщили о том, что один рабочий в результате взрыва погиб на месте, еще двоих в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Чуть позже в СМИ прошло сообщение, что спасти их не удалось.
Однако после этого работники минздрава распространили уточнение: врачи до сих пор борются за жизнь одного из пострадавших.
- В Минздрав Пермского края была передана недостоверная информация о гибели третьего пострадавшего, по данному факту назначена служебная проверка, - сообщили в краевом ведомстве. - Изначально сообщалось, что пострадали три человека, один из них погиб на месте до приезда бригады скорой помощи, один скончался в медучреждении. На данный момент врачи борются за жизнь одного пострадавшего. Также, по уточненным данным, еще один пострадавший самостоятельно обратился в медучреждение.
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