2018-10-07T16:21:15+03:00
Происшествия

30-летний крановщик из Прикамья погиб во время шторма в Краснодаре

Его кран повалило порывом ветра [видео]
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Кран не выдержал штормового порыва ветра. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.Кран не выдержал штормового порыва ветра. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.
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В начале октября в столице Кубани объявили штормовое предупреждение: в течение нескольких дней штормовые порывы ветра валили деревья, град величиной с крупную черешню барабанил по капотам машин.

Несмотря на эти предупреждения на стройке многоквартирного дома на улице Западный обход продолжалась работа. В кабине одного из башенных кранов сидел 30-летний житель Пермского края. Он устроился по набору на работу в строительную компанию «Европа-Девелопмент», и они с женой приехали в Краснодар из Чусовского района.

В какой-то момент стихия разбушевалась особенно сильно, и башенный кран стал падать, подняв сноп искр из-за замкнувшей элетропроводки.

Этот момент наблюдал один из очевидцев, он успел заснять падение крана на видео и выложил его на странице группы ВКонтакте «ЧП Краснодар».

«Внезапно подул сильный ветер, и пошёл дождь, местами с градом, видимо, руководители стройки не оценили силу ветра, не дали команду крановому для прекращения работы, в результате чего и рухнул кран. А может, он был плохо закреплён - другие же не упали», - поделился он своими предположениями в соцсети.

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара проводит доследственную проверку по факту гибели рабочего, - сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю. - Днем 2 октября на Западном обходе, 39/1, на строительной площадке «Европа-Девелопмент», сильным ветром повалило строительный кран. В его кабине находился 30-летний крановщик. В результате аварии он скончался на месте. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли необходимую техническую документацию.

В Краснодаре погиб крановщик из Перми. Видео: группа ВК "ЧП Краснодар"..

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