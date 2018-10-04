2018-10-04T12:46:19+03:00
Происшествия

Пермяка, убившего соседку в подъезде, приговорили к 16 годам заключения

Он подкараулил женщину и ее мать у лифта
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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10 мая в подъезде дома в Индустриальном районе краевого центра 58-летний охранник напал на свою соседку, которая была с мамой. Он подкараулил их у лифта и несколько раз ударил гидравлическим шлангом пенсионерку. А когда пожилая женщина упала, напал с ножом на Марину.

-. От полученного ножевого ранения молодая женщина скончалась на месте, - сообщили в краевом следственном комитете. - Ее мать осталась жива благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, которую вызвали жильцы дома.

Как уже писала «Комсомолка» 49-летняя Марина и ее родственники написали 11 заявлений в полицию на соседа – изверга, но каждый раз получали отказ. Полицейские присылали отписки и в результате сосед-изверг от угроз перешел к действиям.

Суд приговорил охранника к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, матери погибшей женщины он должен заплатить 3 млн рублей.

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