Пермяка, убившего соседку в подъезде, приговорили к 16 годам заключения

СЕГОДНЯ 12:46 2018-10-04T12:46:19+03:00

Он подкараулил женщину и ее мать у лифта

Изменить размер текста: A A

10 мая в подъезде дома в Индустриальном районе краевого центра 58-летний охранник напал на свою соседку, которая была с мамой. Он подкараулил их у лифта и несколько раз ударил гидравлическим шлангом пенсионерку. А когда пожилая женщина упала, напал с ножом на Марину.

-. От полученного ножевого ранения молодая женщина скончалась на месте, - сообщили в краевом следственном комитете. - Ее мать осталась жива благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, которую вызвали жильцы дома.

Как уже писала «Комсомолка» 49-летняя Марина и ее родственники написали 11 заявлений в полицию на соседа – изверга, но каждый раз получали отказ. Полицейские присылали отписки и в результате сосед-изверг от угроз перешел к действиям.

Суд приговорил охранника к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, матери погибшей женщины он должен заплатить 3 млн рублей.