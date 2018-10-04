2018-10-04T08:42:09+03:00
Общество

Пермские спасатели помогли бездомной собаке спуститься с крыши 16-этажного дома

В соцсетях написали, что животное не могло спуститься с крыши два дня
Елена КОНОВА
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Фото из паблика "Подслушано Пермь"Фото из паблика "Подслушано Пермь"
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В соцсетях появилась информация о том, что по крыше 16-этажного дома на улице Куйбышева уже два дня бегает собака, похожая на овчарку. Как бедняга попала туда - неизвестно. Пермяки позвонили зоозащитнику Семену Филипповскому, а он сообщил о собаке в службу спасения.

- Сам я не мог выехать на место, - сказал Семен. - На самом деле, нужно было просто встать цепочкой и гнать ее к выходу. Спасатели выехали на место и помогли собаке спуститься.

Ранее мы писали о том, что пермские зоозащитники спасли и выпустили в лес енотовидную собаку. Как рассказала руководитель приюта для кошек Галина Море, они увидели на сайте объявление о продаже енотовидной собаки. Стоила она всего 500 рублей. Волонтеры приюта выехали по адресу, купили собаку, а потом отвезли дикое животное в лес и выпустили в природу.

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