2018-09-09T14:09:52+03:00
Общество

Пермские зоозащитники спасли и выпустили в лес енотовидную собаку

Бесподобного Мистера Енота - так назвали животное- продавали на сайте за 500 рублей
Елена КОНОВА
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Скриншот с видео Галины Море из соцсетейСкриншот с видео Галины Море из соцсетей
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Пермские зоозащитники в очередной раз спасли дикое животное. Как рассказала Галина Море, они увидели на сайте объявление о продаже енотовидной собаки. Стоила она всего 500 рублей.

- Зверя кто-то поймал и хотел продать, - написала Галина Море. - На фото он так грустно и обреченно готовился поехать на притравочную станцию или стать шапкой. Увидев объявление, мы сразу поехали за животным. Назвали его Бесподобный Мистер Енот. Не волнуйтесь, он не будет жить в приюте в клетке, мы выпустили его обратно в то место, где и должен жить дикий зверь - в лес, на свободу.

Ранее мы писали о том, что пермские туристы спасли пса, который несколько дней сидел на берегу реки и ждал хозяина. Когда животное заметили туристы, у пса уже выпирали ребра - так сильно он был истощен.

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