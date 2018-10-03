Водитель, который устроил массовую аварию с пострадавшими в Перми, 21 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД

СЕГОДНЯ 15:26 2018-10-03T15:26:59+03:00

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В отношении водителя, который насмерть сбил пенсионерку и устроил ДТП с пострадавшими, возбудили уголовное дело.

Напомним, утром 2 октября в Орджоникидзевском районе Перми произошла авария. На улице Новогайвинская водитель автомобиля «Тойота» насмерть сбил 76-летнюю женщину-пешехода, которая шла по обочине дороги, а затем вылетел на «встречку», где столкнулся с автомобилями «Хендай» и ВАЗ-2114. Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм, а в больницу попали четыре человека.

- 39-летняя пассажирка «Тойоты» еще в больнице, а пассажирам отечественного автомобиля - 39-летней женщине и 19-летнему парню, а также 40-летней женщине-водителю «Хендай» назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В отношении водителя «Тойоты» возбудили уголовное дело. Установлено, что с 2016 года он 21 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Чаще всего он превышал скорость.

- В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, подозреваемому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в пресс-службе полиции.