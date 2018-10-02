2018-10-02T14:02:46+03:00
Происшествия

В Перми в массовом ДТП пострадали шесть человек, одна женщина погибла

Одна из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии
Константин КЯКИНЕН
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Фото: Instagram @chp_59Фото: Instagram @chp_59
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Утром 2 сентября в Орджоникидзевском районе произошла жуткая авария: столкнулись несколько автомобилей. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, в направлении микрорайона Гайва двигалась «Тойота». На улице Новогайвинская водитель автомобиля насмерть сбил 76-летнюю женщину-пешехода, которая шла по обочине дороги.

- Затем водитель иномарки вылетел на «встречку», где столкнулся с автомобилями «Хендай» и ВАЗ-2114, - добавили в пресс-службе.

Фото: скриншот с видео из Instagram @chp_59

Фото: скриншот с видео из Instagram @chp_59

Всего в ДТП пострадали шесть человек. Четверо с различными травмами доставлены в больницы города.

- Трех человек госпитализировали в медсанчасть №7, одного - доставили в травмпункт, - рассказали в пресс-службе Пермской станции скорой помощи. - У всех них сочетанные травмы. Одна из пострадавших, 45-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, ей подключили аппарат искусственной вентиляции легких. Еще одного пострадавшего в аварии, 19-летнего молодого человека, отвезли в травмпункт.

Остальные пострадавшие от госпитализации отказались. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.

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