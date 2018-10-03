Пропавший в Березниках 16-летний молодой человек найден

СЕГОДНЯ 09:37 2018-10-03T09:38:05+03:00

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В Березниках нашли пропавшего 16-летнего парня. Напомним, в воскресенье, 30 сентября, он около шести вечера позвонил маме и сообщил, что идет домой от Рябинового сквера. С тех пор он не выходил на связь. Мама написала о случившемся в соцсетях.

- С парнем все нормально, он сам пришел домой вечером 2 октября, - рассказали волонтеры.

Ранее мы писали о том, что в Прикамье разыскивается 17-летний подросток. 25 сентября около 10 утра он вышел из здания сельскохозяйственного колледжа и пропал. Сейчас мальчика ищут волонтеры и сотрудники полиции. Приметы пропавшего: рост 165-168 сантиметров, глаза голубые, волосы русые. Был одет в черную ветровку, на голове была черная кепка, на ногах - черные ботинки. При себе у него был черный рюкзак без надписи. Всех, кто что-то знает о местонахождении Романа, просят позвонить по телефону 8-982- 454-99-85 или в полицию 02