2018-09-27T06:13:03+03:00
Происшествия

В Прикамье разыскивается 17-летний подросток

25 сентября Роман Сашин вышел из кунгурского сельскохозяйственного колледжа в 10 утра
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Кунгуре пропал 17-летний подросток Роман Сашин. 25 сентября около 10 утра он вышел из здания сельскохозяйственного колледжа и с тех пор о нем ничего неизвестно. Мальчика ищут волонтеры и полиция.

Приметы пропавшего: рост 165-168 сантиметров, глаза голубые, волосы русые.

Был одет в черную ветровку. На голове была черная кепка, на ногах - черные ботинки.

При себе у него был черный рюкзак без надписи.

Всех, кто знает о местонахождении Романа, просят позвонить по телефону 8-982- 454-99-85 или в полицию 02 (с сотового 102).

Также волонтеры просят помощи у добровольцев. Контактные телефоны: 8-982- 444-31-34 (Оксана) и 8-999-126-26-25 (Вячеслав).

Тем временем, 14-летнего подростка, пропавшего в микрорайоне Вышка-2, нашли у Парка имени Горького. Школьник ушел из дома 25 сентября днем.

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