В Прикамье разыскивается 17-летний подросток
В Кунгуре пропал 17-летний подросток Роман Сашин. 25 сентября около 10 утра он вышел из здания сельскохозяйственного колледжа и с тех пор о нем ничего неизвестно. Мальчика ищут волонтеры и полиция.
Приметы пропавшего: рост 165-168 сантиметров, глаза голубые, волосы русые.
Был одет в черную ветровку. На голове была черная кепка, на ногах - черные ботинки.
При себе у него был черный рюкзак без надписи.
Всех, кто знает о местонахождении Романа, просят позвонить по телефону 8-982- 454-99-85 или в полицию 02 (с сотового 102).
Также волонтеры просят помощи у добровольцев. Контактные телефоны: 8-982- 444-31-34 (Оксана) и 8-999-126-26-25 (Вячеслав).
Тем временем, 14-летнего подростка, пропавшего в микрорайоне Вышка-2, нашли у Парка имени Горького. Школьник ушел из дома 25 сентября днем.