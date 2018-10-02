В Прикамье пропал 16-летний подросток

СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-02T14:23:53+03:00

Последний раз он разговаривал с мамой по телефону в воскресенье

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В Березниках разыскивают 16-летнего Ярослава Л. В воскресенье, 30 сентября он около шести вечера позвонил маме и сообщил, что идет домой от Рябинового сквера. С тех пор он не выходил на связь, местонахождение его неизвестно. У друзей и знакомых его нет, никто не знает, где он может находиться.

Приметы подростка: светло-русые волосы с челкой набок. Был одет в черную ветровку и черные спортивные штаны.

Всех, кому что-то известно о местонахождении подростка, просят звонить в ближайший отдел полиции или по телефону 8-982-243-70-43 (мама Светлана).

Ранее мы писали, что в Березниках в детском саду ребенку заклеили рот скотчем, потому что он громко говорил. Во время подготовки детей к прогулке помощник воспитателя заклеила рот одного из воспитанников скотчем. Она аргументировала это тем, что ребенок очень громко говорил и не реагировал на ее просьбу говорить тише. В ходе проверки факт жестокого обращения с ребенком подтвердился.