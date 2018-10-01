Соцсети: в Прикамье в детсаду ребенку заклеили рот скотчем

СЕГОДНЯ 10:32 2018-10-01T10:32:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В соцсетях появилась информация о том, что в одном из детских садов в Березниках ребенку заклеили рот скотчем.

- Еще она запугивала детей, что принесет ремень и будет их шлепать, - пишет мама одного из воспитанников.

Мы позвонили в детский сад, о котором шла речь в соцсетях.

- Сегодня няню уволили, она была у нас на испытательном сроке, - сообщила заведующая детским садом.

Ранее мы писали о том, что 29 марта этого года 3-летняя девочка сильно травмировала ногу во время прогулки в детском саду. Но воспитатель не вызвала ребенку «скорую помощь», не сообщила о травме родителям девочки и своевременно не обратилась к медсестре. Только когда девочке стало плохо, воспитательница вызвала одного из ее родителей. Малышку отвезли в больницу и сделали операцию, после которой девочка более четырех месяцев лежала в стационаре.