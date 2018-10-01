2018-10-01T10:32:37+03:00
Общество

Соцсети: в Прикамье в детсаду ребенку заклеили рот скотчем

Заведующая детсада сказала, что няню уже уволили
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Евгения ГУСЕВА
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В соцсетях появилась информация о том, что в одном из детских садов в Березниках ребенку заклеили рот скотчем.

- Еще она запугивала детей, что принесет ремень и будет их шлепать, - пишет мама одного из воспитанников.

Мы позвонили в детский сад, о котором шла речь в соцсетях.

- Сегодня няню уволили, она была у нас на испытательном сроке, - сообщила заведующая детским садом.

Ранее мы писали о том, что 29 марта этого года 3-летняя девочка сильно травмировала ногу во время прогулки в детском саду. Но воспитатель не вызвала ребенку «скорую помощь», не сообщила о травме родителям девочки и своевременно не обратилась к медсестре. Только когда девочке стало плохо, воспитательница вызвала одного из ее родителей. Малышку отвезли в больницу и сделали операцию, после которой девочка более четырех месяцев лежала в стационаре.

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