Соцсети: в Прикамье в детсаду ребенку заклеили рот скотчем
В соцсетях появилась информация о том, что в одном из детских садов в Березниках ребенку заклеили рот скотчем.
- Еще она запугивала детей, что принесет ремень и будет их шлепать, - пишет мама одного из воспитанников.
Мы позвонили в детский сад, о котором шла речь в соцсетях.
- Сегодня няню уволили, она была у нас на испытательном сроке, - сообщила заведующая детским садом.
Ранее мы писали о том, что 29 марта этого года 3-летняя девочка сильно травмировала ногу во время прогулки в детском саду. Но воспитатель не вызвала ребенку «скорую помощь», не сообщила о травме родителям девочки и своевременно не обратилась к медсестре. Только когда девочке стало плохо, воспитательница вызвала одного из ее родителей. Малышку отвезли в больницу и сделали операцию, после которой девочка более четырех месяцев лежала в стационаре.