В Перми в массовой аварии у КамГЭСа погибла 76-летняя женщина

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-02T12:30:36+03:00

Еще шесть человек пострадали

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Утром 2 сентября в Орджоникидзевском районе Перми у КамГЭСа на улице Новогайвинской произошла страшная авария. Столкнулись несколько автомобилей.

Как нам рассказали в пресс-службе Пермской станции скорой помощи, в аварии погибла 76-летняя женщина. Еще шесть человек пострадали

- Трех человек госпитализировали в медсанчасть №7, - рассказали в скорой помощи. - У всех них сочетанные травмы. 45-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, ей подключили аппарат искусственной вентиляции легких. 19-летнего молодого человека отвезли в травмпункт. Остальные участники ДТП от госпитализации отказались.

Ранее мы писали, что в Перми иномарка на полном ходу врезалась в такси. Авария произошла в воскресенье, 30 сентября около 6 утра на Комсомольском проспекте. 53-летний водитель «Лады Весты» не остановился перед стоп-линией. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с «Хондой Аккорд» под управлением 28-летнего молодого человека.