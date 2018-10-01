2018-10-01T12:31:16+03:00
Происшествия

В Перми иномарка на полном ходу врезалась в такси

Машину такси отбросило на несколько метров
Константин КЯКИНЕН
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фото: скриншот из видеофото: скриншот из видео
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В воскресенье, 30 сентября около 6 утра на Комсомольском проспекте произошла авария с участием такси. Пермская дирекция дорожного движения выложила видео с наружных камер видеонаблюдения.

На видео видно, как такси ехал по Комсомольскому проспекту и повернул на улицу Краснова. В это время по Компросу двигался автомобиль Honda Accord. Иномарка проехала перекресток и врезалась в такси. От удара «Ладу» развернуло, машина едва не перевернулась.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, 53-летний водитель «Лады Весты» не остановился перед стоп-линией. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с «Хондой Аккорд» под управлением 28-летнего молодого человека.

В аварии пострадал 53-летний водитель отечественной легковушки. Ему назначено амбулаторное лечение. По факту аварии проводится проверка.

В Перми на Комсомольском проспекте в такси врезалась иномарка.Пермская дирекция дорожного движения

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