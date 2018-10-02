Максим Решетников: «Взаимодействие власти и ветеранского сообщества должно быть системным»

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-02T12:30:13+03:00

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1 октября, в День пожилого человека, состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с представителями ветеранских организаций региона.

Как обозначил глава Прикамья, забота о старшем поколении всегда будет приоритетом в работе для краевых властей. «В этом году мы ввели механизм прямой компенсации на уплату взносов на капремонт, «платежка» приходит сразу за вычетом этой субсидии, это удобнее. Уже каждый третий льготополучатель перешел на такой формат, это более 14 тысяч человек, помимо этого действует механизм возмещения затрат на подключение к газу. Сейчас мы приступаем к подготовке и реализации программы «Активное долголетие», мы её обязательно предварительно обсудим с вами и это должен быть не просто абстрактный план, а результат системной работы. Мы выступаем именно за это. Системность должна быть во всей нашей совместной работе», — отметил Максим Решетников.

Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пенсионерам, получающим социальную пенсию, краевые власти компенсируют затраты на приобретение приставок для цифрового телевидения. Также ветеранские организации «подключат» к разъяснительной работе, чтобы переключение с аналогового на цифровое вещание прошло для людей старшего возраста максимально комфортно.

Для продвижения идеи активного долголетия в регионе, по мнению губернатора, должны быть в первую очередь созданы условия для качественных жизни и отдыха старшего поколения. Важно, чтобы позитивные изменения, происходящие в крае, например, увеличение числа спортивных мероприятий, касались не только экономически активного населения, но и пожилых людей. Такие примеры уже есть – в Перми 13 октября пройдёт фестиваль скандинавской ходьбы «Большая пешая прогулка», в котором пожилые люди могут принять участие бесплатно. Кроме того, по мнению губернатора Максима Решетникова, нужно рассмотреть возможность участия пожилых людей в проекте «Серебряный туризм».

Также на встрече обсудили итоги работы Пермской региональной общественной организации ветеранов, глава региона Максим Решетников рассказал о текущей работе краевых властей.

По словам председателя Пермской региональной общественной организации ветеранов Надежда Максютенко, в Пермском крае назрела необходимость создания регионального общественного центра для ветеранского движения. «Предполагается, что центр станет местом работы для целого ряда ветеранских движений», — рассказала она. В качестве варианта размещения центра предлагаем рассмотреть помещение, расположенное по адресу ул. Сибирская, 19». Губернатор Пермского края Максим Решетников идею создания центра поддержал.

В завершение встречи губернатор поздравил представителей ветеранских организаций с Днём пожилого человека.

Справка:

В состав ветеранских организации входят люди, имеющие огромный жизненный и профессиональный опыт, в большинстве своем – энергичные, эмоциональные, амбициозные. С 2018 года ветеранские организации активно включились в реализацию социальных проектов, реализуют инициативы в своих территориях. Среди проектов наибольше популярностью пользуются программы по патриотическому воспитанию, активному досугу, расширению информационного пространства.