Жительница Прикамья, которая страдала от огромной опухоли на лице, скончалась в больнице

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-02T11:28:41+03:00

В конце сентября у нее открылось кровотечение

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92-летняя жительница Кизела, страдающая от опухоли на лице, скончалась.

Напомним, на портале «Жизнь ДД» появилась информация о том, что у жительницы Пермского края Зои Ивановны образовалась на лице огромная опухоль, но лечить пенсионерку отказываются, ссылаясь на возраст. В минздраве нам объяснили, что врачи готовы были оказать Зое Ивановне помощь, но она сама не приходила в больницу.

Позже пенсионерку доставили на прием в Кизел, а затем отвезли в больницу в Пермь.

- Медики установили, что хирургическое лечение невозможно из-за особенностей его локализации (лицо, шея), - рассказали в пресс-службе минздава. - Заболевание осложнялось кровотечением. 28 сентября в клинике краевого центра пациентке с помощью эндоваскулярных методов лечения кровотечение остановлено.

Но, к сожалению, 1 октября пенсионерка скончалась. У нее прогрессировали уже имевшиеся заболевание, а также состояние организма сильно ухудшилось.