В минздраве Прикамья прокомментировали информацию о том, что 92-летнюю пенсионерку с опухолью отказываются лечить

СЕГОДНЯ 08:58 2018-09-27T09:16:17+03:00

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На портале «Жизнь ДД» появилась информация о том, что у 92-летней жительницы Пермского края Зои Ивановны образовалась на лице огромная опухоль, но лечить пенсионерку отказываются, ссылаясь на возраст. Как нам рассказали в пресс-службе минздрава, больница была готова оказать Зое Ивановне помощь, но от нее не поступало звонков.

- В мае ей было выдано направление на консультацию в Пермский краевой онкологический диспансер, но пациентка на прием не пришла, - сообщили в ведомстве. - Сейчас Кизеловская больница своими силами доставит женщину на прием так, как ей будет удобно. Руководство медучреждения держит связь с родственниками.

В пресс-службе добавили, что к Зое Ивановне в Кизел будет направлен специалист из Пермского краевого онкологического диспансера, чтобы оценить ее состояние и все риски оперативного вмешательства.

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