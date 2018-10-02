Детский омбудсмен Светлана Денисова назвала вопиющим факт заклеивания ребенку рта скотчем

СЕГОДНЯ 06:05 2018-10-02T06:05:24+03:00

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Уполномоченная по правам ребенка в Пермском крае назвала вопиющим случай в березниковском садике, где нянечка заклеила ребенку рот скотчем. Она считает, что при приеме на работу нужно более тщательно обращать внимание на психологическое тестирование. Светлана Денисова уверена, что этот случай напомнит руководителям образовательных организаций о важности разговора об этике и культуре со своими работниками.

С другой стороны, детский омбудсмен отметила, что то, что ребенок рассказал обо всем маме говорит о том, что в семье доверительные отношения.

Напомним, что 28 сентября в детском саду Березников во время подготовки детей к прогулке помощник воспитателя заклеила рот одного из воспитанников скотчем. Она аргументировала это тем, что ребенок очень громко говорил и не реагировал на ее просьбу говорить тише. В ходе проверки факт жестокого обращения с ребенком подтвердился. В министерстве образования заметили, что женщина была принята с испытательным сроком. На собеседовании она произвела положительное впечатление. Тем более, у нее трое детей. Между тем, случаем в детском садике заинтересовался следственный комитет. Следственный отдел в Березниках уже начал проверку.