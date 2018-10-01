2018-10-01T16:16:16+03:00
Общество

В Прикамье в детском саду ребенку заклеили рот скотчем, потому что он громко говорил

Следователи начали проверку по факту инцидента в детсаду
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В одном из детских садов города Березники установили факт жестокого обращения с ребенком. Как рассказали в пресс-службе Министерства образования Пермского края, это случилось еще 28 сентября.

- Во время подготовки детей к прогулке помощник воспитателя заклеила рот одного из воспитанников скотчем, - сообщили в ведомстве. - Она аргументировала это тем, что ребенок очень громко говорил и не реагировал на ее просьбу говорить тише. В ходе проверки факт жестокого обращения с ребенком подтвердился.

В министерстве заметили, что женщина была принята с испытательным сроком. На собеседовании она произвела положительное впечатление. Тем более, у нее трое детей.

- 1 октября помощник воспитателя была уволена, - добавили в ведомстве. - По словам мамы мальчика, она не планирует обращаться в суд с иском к детскому саду. Ее устроило то, что помощника воспитателя уволили.

Мы обратились к маме пострадавшего мальчика, но она комментировать ситуацию отказалась

Между тем, инцидентом в детском садике заинтересовался следственный комитет. Следственный отдел в Березниках уже начал проверку.

- В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учреждения, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - По результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение.

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