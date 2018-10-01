В Прикамье в детском саду ребенку заклеили рот скотчем, потому что он громко говорил
В одном из детских садов города Березники установили факт жестокого обращения с ребенком. Как рассказали в пресс-службе Министерства образования Пермского края, это случилось еще 28 сентября.
- Во время подготовки детей к прогулке помощник воспитателя заклеила рот одного из воспитанников скотчем, - сообщили в ведомстве. - Она аргументировала это тем, что ребенок очень громко говорил и не реагировал на ее просьбу говорить тише. В ходе проверки факт жестокого обращения с ребенком подтвердился.
В министерстве заметили, что женщина была принята с испытательным сроком. На собеседовании она произвела положительное впечатление. Тем более, у нее трое детей.
- 1 октября помощник воспитателя была уволена, - добавили в ведомстве. - По словам мамы мальчика, она не планирует обращаться в суд с иском к детскому саду. Ее устроило то, что помощника воспитателя уволили.
Мы обратились к маме пострадавшего мальчика, но она комментировать ситуацию отказалась
Между тем, инцидентом в детском садике заинтересовался следственный комитет. Следственный отдел в Березниках уже начал проверку.
- В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учреждения, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - По результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение.