В Прикамье спасатели нашли женщину, которая заблудилась в лесу

СЕГОДНЯ 05:57 2018-09-26T05:58:15+03:00

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22 сентября в лесу заблудилась 61-летняя жительница Губахи. Она позвонила спасателям и сообщила, что не может найти дорогу домой. Это было примерно в пять часов вечера. Женщина сообщила, что они с мужем уехали на машине в сторону «Мальцевки» не доезжая до железнодорожного моста. Там они пошли в лес.

Как сообщили в ГО и ЧС Губахи, в спасательной операции принимали участие два сотрудника МЧС и шесть полицейских. Они выехали на место вероятного нахождения женщины. По лесу ходили с громкоговорителем, сигналили, включали фары автомобилей, чтобы женщина могла найти дорогу.

В 23.15 уставшую, но счастливую женщину вывели из леса.

Тем временем, МЧС по Пермскому краю объявило штормовое предупреждение. По данным Пермского гидрометцентра, в среду, 26 сентября, на территории Пермского края ожидается дождь. Порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью до +5°, днем 10-15 градусов.