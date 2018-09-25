2018-09-25T18:52:58+03:00
Общество

МЧС предупреждает пермяков о дожде и сильном ветре

Ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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МЧС по Пермскому краю объявило штормовое предупреждение. По данным Пермского гидрометцентра, в среду, 26 сентября, на территории Пермского края ожидается дождь. Порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью до +5°, днем 10-15 градусов.

- Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы, - предупреждает ГУ МЧС. - Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. По возможности отложите прогулки и поездки до стабилизации. Будьте внимательны и осторожны, избегайте деревьев, рекламных и незакрепленных конструкций.

Напомним, в Перми начался отопительный сезон. Тепло есть почти во всех детских садах, школах и больницах города. А на этой неделе, не дожидаясь похолодания, начнется подача отопления в жилые дома.

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