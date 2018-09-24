2018-09-24T16:27:04+03:00
Общество

Полицейские спасли пермячку, которая чуть не упала с моста в Сочи

Сейчас ее жизни ничто не угрожает
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В воскресенье, 23 сентября, в Сочи чуть не произошла трагедия. Местные жители увидели, что на мосту в Мацесте стоит девушка. Она перелезла прямо за ограждение и могла упасть вниз.

- На место выехали сотрудники полиции, - сообщается на сайте «КП»-Кубань». - Они подбежали к девушке, схватили ее и перенесли на мост. Затем ее доставили в отделение полиции.

Выяснилось, что девушка - это 27-летняя жительница Перми. Позже ее передали бригаде «скорой помощи». Сейчас с пермячкой все хорошо.

Ранее мы писали о том, что полицейские помогли роженице доехать в роддом. Утром 19 сентября у 32-летней работницы банка Евгении Денисовой начались схватки. Ее Сергей Баландин посадил жену в машину и повез в роддом больницы №21 в Закамске, но попал в пробку. Он обратился за помощью к сотрудникам ГИБДД. . Полицейские включили мигалку и велели Сергею следовать за ними.

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