2018-09-23T07:17:45+03:00
Общество

В Перми полицейские, которые помогли роженице доехать в роддом, приехали на выписку ребенка

Они подарили счастливым родителям детское автокресло [видео]
Константин КЯКИНЕН
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фото: ЧЯП ДТП Пермьфото: ЧЯП ДТП Пермь
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22 сентября сотрудники ДПС, сопровождавшие рожающую женщину и его мужа до роддома, приехали в закамскую больницу №21 поздравить родителей. Вместе с мужем Сергеем они встретили маму Евгению с дочкой Аллой, которых выписали из клиники.

Антон Добренюк и Алексей Ваняев подарили родителям детское автокресло

- Было очень приятно получить супер подарки от них и сказать лично большое спасибо Антону и Алексею, героям последних событий! – написал Сергей в соцсетях. - Кроме этого я сегодня утром успел поставить свой автомобиль на учет и получил государственные номера без каких-либо трудностей!

Напомним, что утром 19 сентября у 32-летней работницы банка Евгении Денисовой начались схватки. Ее Сергей Баландин посадил жену в машину и повез в роддом больницы №21 в Закамске. На улице Докучаева в это время были традиционные пробки.

- Ребята, мы рожаем! Воды уже отошли! Нужна помощь, - бросился Сергей к экипажу ДПС, который стоял на обочине.

На ул. Докучаева дежурили лейтенанты полиции Антон Добренюк и Алексей Ваняев. Полицейские включили мигалку и велели Сергею следовать за ними. Автомобиль с беременной женщиной встал в хвост полицейской машине и вместе они по разделительной полосе погнали в клинику.

- Было очень опасно, водители пропускали только патрульную машину, - рассказал Сергей. - Приходилось ехать с «аварийкой» и сигналить. Мы пересекали «сплошную», ехали на красный свет и минут за 20 домчались до роддома.

Они успели вовремя, буквально через несколько минут Евгения родила дочь Аллу.

В Перми полицейские сопровождают машину с беременной женщиной.видео: "ЧП ДТП Пермь"

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