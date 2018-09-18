2018-09-18T20:50:13+03:00
Происшествия

В ДТП под Пермью пострадали четыре человека

Водитель микроавтобуса превысил скорость и налетел на бордюр
Вероника РАНГУЛОВА
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Полиция проводит проверкуПолиция проводит проверкуФото: архив "КП"
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Авария случилась около восьми часов утра во вторник, 18 сентября, в Пермском районе. Как рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в этот момент по шоссе Космонавтов двигался автомобиль ГАЗ-3221. Водитель превысил скорость, не справился с управлением и налетел на бордюрный камень справа по ходу движения.

В результате микроавтобус вылетел с дороги и перевернулся.

В аварии пострадали четыре человека, в том числе водитель. Все они мужчины, им оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Уже установлено, что микроавтобус не относится к общественному транспорту Перми.

Напомним, еще одна очень серьезная авария случилась в выходные в Кизеле. Семь подростков набились в тесный салон вазовской "девятки". За рулем сидел 16-летний парень.

Как рассказывают очевидцы, автомобиль двигался в сторону Губахи, но водитель, заметив гаишников, развернулся и помчался назад. По дороге "девятка" едва не зацепила людей, стоящих на остановке "Рудничный". Затем в районе заправки машина не вписалась в поворот, налетела на столб и в результате врезалась в кафе.

Три человека погибли на месте, остальные были доставлены в больницу Березников.

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