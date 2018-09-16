Состояние пострадавших в смертельном ДТП подростков из Кизела остается тяжелым

СЕГОДНЯ 16:03 2018-09-16T16:06:14+03:00

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- Братан, как же так, не можем поверить, что тебя с нами больше нет, - пишут о погибшем парне его друзья. - Ты был хорошим человеком, и нам всем без тебя плохо.

Три человека погибли на месте

Страшная авария, напомним, случилась вечером в субботу, 15 сентября, в Кизеле. Вазовская "девятка", в которой находились семь человек, налетела на столб и перевернулась, протаранив здание кафе "Девятая деляночка".

- По предварительной информации, примерно в 18.50 водитель легкового автомобиля не справился с управлением, и машина врезалась в препятствие, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Три человека погибли на месте, четверо были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

Как рассказывают очевидцы, автомобиль двигался в сторону Губахи, но водитель, заметив гаишников, развернулся и помчался назад. По дороге "девятка" едва не зацепила людей, стоящих на остановке "Рудничный". Затем в районе заправки машина не вписалась в поворот , налетела на столб и в результате врезалась в кафе.

Автомобиль превратилась в кучу искореженного металла. Три человека скончались на месте. Это 16-летний водитель Вячеслав М. и два его пассажира - 16-летняя Майя Г. и 22-летний Максим П., он сидел на заднем сиденье автомобиля.

Еще четыре человека были доставлены в Березниковскую больницу. Это 17-летняя Лариса С., 21-летний Дмитрий Т., его 17-летний брат Кирилл Т. и еще один парень 17 лет, Вадим Г. Их состояние врачи оценивают как тяжелое, у всех травмы различной степени тяжести.

"Слава, только аккуратно!"

В момент аварии в машине находилось семь человек, хотя по Правилам дорожного движения должно быть не больше пяти. Все ребята - между собой друзья, аогибшие Максим, Слава и пострадавший Вадим - братья.

В социальных сетях подростков обвиняют, что и водитель, и все его пассажиры были пьяны. Однако в полиции пояснили, что эта информация пока не подтверждена - результаты экспертизы не готовы.

Лариса, за жизнь которой сейчас борются врачи, публиковала в своем Инстаграм видео, как они всемером катаются на машине.

- За кадром слышен голос Ларисы: "Слава, только аккуратно! Слава, слышишь? - рассказывают знакомые девушки и оставляют посты на ее странице: - "Только живи! Борись, девочка!"

Как рассказала сестра другого пострадавшего, Вадима, парень находится в сознании и чувствует себя удовлетворительно.

Где подростки взяли автомобиль?

- Слава не угонял машину, как пишут в соцсетях, - рассказала "КП" сестра погибшего парня. - Это машина Максима, он тоже наш брат. И он тоже погиб.

Максим нигде не учился и не работал, а Слава был студентом колледжа в Губахе.

В память о 16-летнем парне его друзья и близкие создали группу ВКонтакте, где делятся его фотографиями и словами поддержки:

"Для всех нас ты всегда будешь светлым ребенком, чудным мальчиком, незаменимый другом, надежным братом, офигенным бывшим одноклассником (помню каждый момент с тобой в первом классе). Ты был самым лучшим в нашей жизни,спи спокойно, наш любимый Славка" Мы тебя любим!"

По факту ДТП с тремя погибшими проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.