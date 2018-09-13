В Перми Краевой многопрофильный техникум эвакуировали из-за задымления в компьютерном классе

СЕГОДНЯ 11:26 2018-09-13T11:26:53+03:00

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13 сентября около 12 часов были прекращены занятия в краевом многопрофильном техникуме на Светлогорской, 5. В компьютерном классе произошло задымление и персонал учебного заведения принял решение об эвакуации.

- К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - К тому времени весь персонал и учащиеся покинул здание. Площадь задымления составила 1 кв.м. Никто не пострадал.

Ранее мы писали, что 11 сентября в Перми эвакуировали лицей №10. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводов без последующего горения в распределительной коробке в коридоре малого спортивного зала. Предварительной причиной короткого замыкания послужило нарушение правил монтажа электрооборудования.Сейчас по факту пожара проводится проверка.