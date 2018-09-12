2018-09-12T10:34:32+03:00
Происшествия

В Перми эвакуировали лицей №10 из-за короткого замыкания

Никто из учащихся и учителей не пострадал
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: ГУ МЧС России по Пермскому краюфото: ГУ МЧС России по Пермскому краю
Изменить размер текста:

11 сентября в Перми в 8.04 в лицее №10 по ул. Льва Шатрова, 10 сработала пожарная сигнализация. Сигнал автоматически поступил на пульт пожарной охраны. В 8.10 представители школы позвонили по телефону 01, но к этому моменту пожарные уже прибыли на место вызова

Огнеборцы установили, что произошло короткое замыкание электропроводов без последующего горения в распределительной коробке в коридоре малого спортивного зала. Предварительной причиной короткого замыкания послужило нарушение правил монтажа электрооборудования.

В ГУ МЧС подчеркнули, что администрация лицея действовала правильно.

- Для ликвидации последствий замыкания был использован огнетушитель, преподавательский состав действовал грамотно, сообщили в ведомстве. - Эвакуация была проведена согласно инструкции, никто из находившихся в здании людей не пострадал. Учебный процесс был возобновлен.

Сейчас по факту пожара проводится проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье мать молотком сломала ногу сыну
Пермяк снимал деньги с банковской карты коллеги и тратил их на ставки
В Перми пропала пожилая женщина, которая накануне ушла за грибами
Пермский футбольный клуб «Звезда» запустил свой сайт
Важный дорожный объект принят в эксплуатацию в Пермском крае
В Пермском крае полицейские нашли 64-летнюю женщину, которая ушла за грибами и потерялась
Начата подготовка к «спрямлению» шоссе Космонавтов в Перми
В Перми закрылись пригородные железнодорожные кассы
В Чусовой, где произошла страшная авария, прибыли врачи из Перми
Одного из подростков, устроивших резню в пермской школе №127, признали невменяемым
В Прикамье прокуратура потребовала ликвидировать свалку нефтяных отходов, где погибли дикие животные
В Перми выпрямлять дорогу до аэропорта будет местный подрядчик
В ночь с 12 на 13 сентября в Перми полностью закроют движение по Чусовскому мосту
В Пермском крае в ДТП погибли медведь, лось и кабан
В Перми хозяин квартиры до смерти избил гостя, которому не понравилась его музыка
В Перми уличные художники расписали «дом на Арбате»
В Прикамье 56-летний водитель сбил 2 прохожих и 2 дорожных работников
В Перми мужчина поджег машину своего брата
В Перми произошло ДТП с тремя машинами
В Пермском районе директор фирмы возместила ущерб в 10 миллионов и отделалась судебным штрафом
Фанатов пермского «Амкара» жестоко избили в Челябинской области
В Перми пьяный водитель пытался дать взятку инспектору ДПС
В Чайковском рецидивист-алиментщик отправится в колонию строгого режима
В Перми осудят таксиста, который изнасиловал беспомощную пассажирку
В Прикамье 16-летняя девушка пырнула неприятного знакомого ножом
Житель Перми, убивший 9 мая прохожего, отсидит 9 лет 1 месяц
Красный, синий или желтый? Жителям Перми предложили выбрать единый цвет для всех автобусов