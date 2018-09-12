В Перми эвакуировали лицей №10 из-за короткого замыкания

СЕГОДНЯ 10:34 2018-09-12T10:34:32+03:00

Никто из учащихся и учителей не пострадал

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11 сентября в Перми в 8.04 в лицее №10 по ул. Льва Шатрова, 10 сработала пожарная сигнализация. Сигнал автоматически поступил на пульт пожарной охраны. В 8.10 представители школы позвонили по телефону 01, но к этому моменту пожарные уже прибыли на место вызова

Огнеборцы установили, что произошло короткое замыкание электропроводов без последующего горения в распределительной коробке в коридоре малого спортивного зала. Предварительной причиной короткого замыкания послужило нарушение правил монтажа электрооборудования.

В ГУ МЧС подчеркнули, что администрация лицея действовала правильно.

- Для ликвидации последствий замыкания был использован огнетушитель, преподавательский состав действовал грамотно, сообщили в ведомстве. - Эвакуация была проведена согласно инструкции, никто из находившихся в здании людей не пострадал. Учебный процесс был возобновлен.

Сейчас по факту пожара проводится проверка.