2018-09-11T14:16:23+03:00
Происшествия

В Перми хозяин квартиры до смерти избил гостя, которому не понравилась его музыка

Он вынес его к подъезду, где пермяк и умер
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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46-летний житель Закамска пригласил мужчину выпить к себе домой. Во время застолья хозяин квартиры взял гитару и начал играть. Гостю не понравился репертуар гитариста и он сделал замечание. Вынести такое оскорбление 46-летний пермяк не смог и сильно избил своего гостя. После этого он вынес его на улицу к подъезду, где мужчина скончался.

- Следователем СУ СК России по Пермскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщили в краевой полиции. - По его ходатайству суд заключил подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.

Ранее мы писали о том, что в Перми осудят таксиста, который изнасиловал беспомощную пассажирку. Женщина уснула в машине и водитель решил этим воспользоваться. 49-летнего насильника будут судить по двум статьям уголовного кодекса - за изнасилование и иные действия сексуального характера.

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