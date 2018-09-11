В Перми осудят таксиста, который изнасиловал беспомощную пассажирку

СЕГОДНЯ 06:05 2018-09-11T06:53:05+03:00

Женщина уснула в машине и водитель решил этим воспользоваться

Изменить размер текста: A A

Преступление было совершено еще 9 июля в Мотовилихинском районе Перми. 9 июля. получив заказ по мобильному приложению, 49-летний таксист подъехал к кафе. Там в его машину села женщина, которая по дороге уснула. Водитель решил воспользоваться беспомощностью пассажирки и отвез ее в лес, чтобы изнасиловать.

- Таксист, применяя насилие, угрожая применением насилия, а также используя беспомощное состояние потерпевшей, изнасиловал её и совершил иные действия сексуального характера, - рассказали в краевом следственном комитете.

Сейчас 49-летнего насильника будут судить по двум статьям уголовного кодекса - за изнасилование и иные действия сексуального характера.

Ранее мы писали, что житель Перми, убивший 9 мая прохожего, отсидит 9 лет и один месяц. Он выплатит также 100 тысяч рублей матери погибшего.