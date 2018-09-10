В Прикамье водитель отечественной легковушки сбил маму с коляской

СЕГОДНЯ 09:13 2018-09-10T09:13:20+03:00

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9 сентября около 18 часов в поселке Керос Гайнского района 54-летний водитель ехал с ул. 10-й Пятилетки в направлении ул. Юбилейной. В одном из переулков он сбил 34-летнюю женщину с ребенком в коляске.

По предварительным данным, женщина шла по краю проезжей части навстречу автомобилю ВАЗ-21124. В результате ДТП пострадал трехмесячный малыш, который лежал в коляске. С закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в больницу.

По факту ДТП возбуждено административное расследование, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали, что в Перми 66-летний водитель сбил насмерть на «зебре» 60-летнюю пенсионерку. Ее подругу, с которой они вдвоем переходили дорогу, увезли в реанимацию. Аварию произошла 7 сентября возле торгового центра «Тургеневский».Водитель не затормозил перед переходом, что должен был сделать по правилам дорожного движения.