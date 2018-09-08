В Перми 66-летний водитель сбил насмерть на «зебре» 60-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:04 2018-09-08T11:04:10+03:00

"Зебру" в этом месте не заметить было невозможно. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Ее подругу, с которой они вдвоем переходили дорогу, увезли в реанимацию

Изменить размер текста: A A

Возле торгового центра «Тургеневский» автомобиль Subaru Forester сбил на пешеходном переходе двух пожилых женщин. Одна из них скончалась, другую увезли в реанимацию.

Около 17.10 в пятницу, 7 сентября, 66-летний водитель ехал по улице Тургенева – со стороны улицы Макаренко в направлении улицы Технической. В это время по нерегулируемому пешеходному переходу переходили 60-летня и 59-летняя женщины, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. – Водитель не затормозил перед переходом, что должен был сделать по правилам дорожного движения, и сбил пожилых женщин. В результате дорожной аварии одна женщина получила смертельную травму, вторая с травмами различной степени тяжести госпитализирована.

Сейчас выясняются все обстоятельства смертельного ДТП.