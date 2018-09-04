2018-09-04T12:37:27+03:00
Происшествия

В Прикамье домашний тиран издевался над женой и тещей

Женщинам это надоело и они отправили мужчину за решетку
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Кизеле в марте в полицию позвонила женщина и сообщила, что зять избил ее дочь, а ее обещал убить.

Стражи порядка выяснили, у подъезда своего дома мужчина в пьяном состоянии избил тещу, выхватил у нее из рук сумку, где находились 5 тысяч. Саму женщину он обещал убить, если она кому-то сообщит.

Буйного мужчину доставили в полицию. где выяснилось, что с декабря 2017 года по апрель 2018 года 34-летний тиран избивал и истязал свою жену и тещу. Установлено, что мужчина «гонял» жену и тещу в пьяном состоянии.

По совокупности преступлений суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что в Прикамье 19-летний парень хотел убить приемную мать ледорубом

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